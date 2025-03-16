Суперсервис для абитуриентов расширяет возможности для поступления в вузы

Выпускники школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, функционирующие при высших учебных заведениях, посредством инновационного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», о чем сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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