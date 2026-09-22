"Значительный прорыв" в защите от русских: Британия впервые запустила торпеду из подводного дрона

Королевский военно-морской флот, на данный момент не имеющий боеспособных атомных подводных лодок, впервые запустил тяжёлую торпеду из беспилотного подводного дрона.
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