NYT: украинский конфликт превращается в войну армий роботов

Украинский конфликт превращается в войну армий роботов, пишет The New York Times. Журналисты пишут, что помимо летающих дронов стороны конфликта стали активнее применять наземных роботов: они доставляют различные припасы и боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и даже удерживают под огневым контролем территорию.
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