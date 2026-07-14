NYT: украинский конфликт превращается в войну армий роботов

Украинский конфликт превращается в войну армий роботов, пишет The New York Times. Журналисты пишут, что помимо летающих дронов стороны конфликта стали активнее применять наземных роботов: они доставляют различные припасы и боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и даже удерживают под огневым контролем территорию.