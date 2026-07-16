Су-35С прикрыл наносящую удары авиацию в интересах группировки «Восток»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил, выполнявшего задачи в интересах группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции.
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