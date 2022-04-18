Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 25 апреля.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 25 апреля.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Свежие комментарии