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«Северный Лондон – КРАСНЫЙ». Морган о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом» в дерби

«Северный Лондон – КРАСНЫЙ». Морган о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом» в дерби

Команда Микеля Артеты дома обыграла «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ. «Северный Лондон – КРАСНЫЙ», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.

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