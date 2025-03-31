Аттракцион Венеры: любовный гороскоп на апрель 2025

Апрель станет для влюбленных проверкой на прочность. Пока положение Венеры относительно Нисходящего южного лунного узла будет навязывать мысли о холодности партнера, подкрадется Уран с новыми знакомствами.
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