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Илон Маск: В США 10 млн "мертвых душ" числятся в соцобеспечении

Илон Маск: В США 10 млн "мертвых душ" числятся в соцобеспечении

Американский департамент по повышению эффективности правительства обнаружил в соцобеспечении США 10 млн недействительных номеров людей старше 120 лет.

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