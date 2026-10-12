Трамп публично призвал Зеленского покинуть пост президента Украины

Какие реальные рычаги Вашингтон готов использовать, если словесных угроз окажется недостаточно? Почему отмена ограничений на поставки российского дизельного топлива стала поворотным моментом? Сможет ли европейская бюрократия защитить Киев от гнева Белого дома? И есть ли у Зеленского шанс вернуть доверие администрации Трампа? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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