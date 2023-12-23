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В России заработали новые правила оформления льготной ипотеки

С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила оформления льготной ипотеки. Первоначальный взнос для займа, который выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, повышается с 20% до 30%.

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