В России заработали новые правила оформления льготной ипотеки

С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила оформления льготной ипотеки. Первоначальный взнос для займа, который выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, повышается с 20% до 30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии