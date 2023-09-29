Глава "Урала" Иванов назвал правильным поведение Гончаренко на пресс-конференции

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов отреагировал на поведение главного тренера команды Виктора Гончаренко, который не стал общаться с прессой после матча с "Ростовом" в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии