Воробьев: принято решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте

Руководитель Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Москва и Подмосковье приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.
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