Наши ворвались в Купянск: «Солнцепек» пробил русским штурмовикам коридор, украинская контрразведка допрашивает генералов

Радомир Маркуш 14 ноября 2024 г., 14:00 Бандеровцы требуют отправить в подвалы СБУ все командование 11-й ОМБр ВСУ, которое «допустило прорыв» У самостийных СМИ и экспертов появился еще один серьезный повод для паники — армия России ворвалась в левобережный Купянск.