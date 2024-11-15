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Русский Днепропетровск

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Наши ворвались в Купянск: «Солнцепек» пробил русским штурмовикам коридор, украинская контрразведка допрашивает генералов

Радомир Маркуш 14 ноября 2024 г., 14:00   Бандеровцы требуют отправить в подвалы СБУ все командование 11-й ОМБр ВСУ, которое «допустило прорыв» У самостийных СМИ и экспертов появился еще один серьезный повод для паники — армия России ворвалась в левобережный Купянск.

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