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Царьград

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В Ростовской области автобус с туристами из Москвы попал в жёсткое ДТП. Есть пострадавшие

В Ростовской области автобус с туристами из Москвы попал в жёсткое ДТП. Есть пострадавшие

Рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту "Москва-Геническ" перевернулся на участке "Северный обход Ростова-на-Дону".

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