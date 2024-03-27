Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Более 700 врачей и медсестер участвовали в спасении пострадавших Со словами благодарности ко всем, кто помогал справиться с последствиями теракта в Крокус Сити Холле, а также к неравнодушным москвичам, оказывающим помощь пострадавшим, в своем Телеграм-канале обратился мэр Москвы Сергей Собянин.