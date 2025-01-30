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КХЛ. «Трактор» сыграет с «Витязем», «Динамо» – с «Торпедо», ЦСКА против «Северстали», «Спартак» примет СКА

«Трактор» сыграет с «Витязем», московское «Динамо» – с «Торпедо», ЦСКА будет противостоять «Северстали».

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