Комик Азамат Мусагалиев рассказал о своей беседе с Сергеем Галицким

Комедиант встретился с Галицким на матче ФК "10" и ФК "Краснодар".Комик и президент медийного футбольного клуба "10" Азамат Мусагалиев рассказал о своём общении с президентом "Краснодара" Сергеем Галицким во время очной товарищеской встречи команд, которая завершилась победой "быков" со счётом 4:2.