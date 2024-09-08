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Комик Азамат Мусагалиев рассказал о своей беседе с Сергеем Галицким

Комик Азамат Мусагалиев рассказал о своей беседе с Сергеем Галицким

Комедиант встретился с Галицким на матче ФК "10" и ФК "Краснодар".Комик и президент медийного футбольного клуба "10" Азамат Мусагалиев рассказал о своём общении с президентом "Краснодара" Сергеем Галицким во время очной товарищеской встречи команд, которая завершилась победой "быков" со счётом 4:2.

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