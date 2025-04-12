США и Израиль выбрали наиболее удачное время для ударов по Ирану

Иран сейчас находится не в лучшей форме. В результате прошлогоднего обмена ракетно-дронными ударами израильская авиация якобы смогла поразить военные заводы, на которых производилось топливо для иранских баллистических ракет.
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