Женская доля посетителей вытрезвителя в Брянске выросла почти на треть, несмотря на небольшое общее число обращений.
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