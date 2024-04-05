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Россиян предупредили о возможном росте цен на кофе

Россиян предупредили о возможном росте цен на кофе

Спустя шесть-восемь месяцев, по истечении которых у поставщиков подойдут к концу действующие на данный момент контракты, россияне могут оказаться перед проблемой роста стоимости растворимого и молотого кофе.

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