Россиян предупредили о возможном росте цен на кофе

Спустя шесть-восемь месяцев, по истечении которых у поставщиков подойдут к концу действующие на данный момент контракты, россияне могут оказаться перед проблемой роста стоимости растворимого и молотого кофе.
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