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Велемудр. Мир тесен.

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  • Александр Зиборов
    Картина очень хорошая. Почаще бы русам прибивать щиты на ворота!Поход Вещего Олег...
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Поход Вещего Олега на Царьград. Официальная версия

Поход Вещего Олега на Царьград. Официальная версия

Датировка исторических событий в статье рассматривается с точки зрения Новой Хронологии Иосифа Скалигера и Дионисия Петавиуса, принятой в 16–17 веках.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Поход новгородского и киевского князя Олега на Царьград, остается одним из самых ярких и героических событий в древнейшей истории русских земель.
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
Ералаш !   Автор , как зомби , судит  о  тех событиях  исходя  из своего  мировоззрения - сегодняшнего , лживого , сегодняшних  лживых навязанных ценностей  ...!
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14 час.
Александр Зиборов
Картина очень хорошая. Почаще бы русам прибивать щиты на ворота!
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12 час.

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