Датировка исторических событий в статье рассматривается с точки зрения Новой Хронологии Иосифа Скалигера и Дионисия Петавиуса, принятой в 16–17 веках.
Поход Вещего Олега на Царьград. Официальная версия
Комментарии
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Александр Николаевич
Поход новгородского и киевского князя Олега на Царьград, остается одним из самых ярких и героических событий в древнейшей истории русских земель.
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
Ералаш ! Автор , как зомби , судит о тех событиях исходя из своего мировоззрения - сегодняшнего , лживого , сегодняшних лживых навязанных ценностей ...!
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14 час.
Александр Зиборов
Картина очень хорошая. Почаще бы русам прибивать щиты на ворота!
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12 час.
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