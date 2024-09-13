Поход Вещего Олега на Царьград. Официальная версия

Александр Николаевич Поход новгородского и киевского князя Олега на Царьград, остается одним из самых ярких и героических событий в древнейшей истории русских земель.

МГ Малик Гумеров Ералаш ! Автор , как зомби , судит о тех событиях исходя из своего мировоззрения - сегодняшнего , лживого , сегодняшних лживых навязанных ценностей ...!