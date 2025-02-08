Поставщик РЭБ рассказал о попытке диверсии против бойцов РФ с помощью FPV-очков.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Неизвестные предприняли попытку совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков, при включении которых происходила детонация.
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