Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Одиссей
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Поставщик РЭБ рассказал о попытке диверсии против бойцов РФ с помощью FPV-очков.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Неизвестные предприняли попытку совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков, при включении которых происходила детонация.

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