«Плохой-хороший полицейский»: как понимать взаимоисключающие заявления США

Заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса в интервью The Wall Street Journal о том, что в случае отказа Москвы от предложенной сделки Вашингтон может отправить на Украину американские войска, выглядит как очередное резонансное заявление от команды Трампа в рамках игры «плохой-хороший полицейский».