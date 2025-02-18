Россия приготовилась применить по ВСУ новейшее оружие. Прорыв начался в ДНР и под Харьковом

Несмотря на просачивающуюся в СМИ информацию о подготовке к переговорам, о возможной встрече президентов России и США, об угрозах и ласковых словах американских должностных лиц в адрес России, наша армия продолжает свое дело.
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