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Хабиб – о победе Испании на Евро-2024: «Что за финал »

«Что за финал», – отреагировал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Напомним, сборная Испании обыграла Англию (2:1) в финальном матче Евро-2024.

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