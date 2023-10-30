В Тюменской области полицейские-кинологи провели показательное выступление для подростков из реабилитационного проекта «Ступени»

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Тюменской области побывали в гостях у юных участников реабилитационного проекта «Ступени», действующего на базе Областного центра профилактики и реабилитации.
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