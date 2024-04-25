В Сириусе 28 апреля пройдёт Весенний детский физкультурно-оздоровительный фестиваль Его проведут инструктора и тренеры художественно-исторического центра и президентского лицея.
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В Сириусе 28 апреля пройдёт Весенний детский физкультурно-оздоровительный фестиваль Его проведут инструктора и тренеры художественно-исторического центра и президентского лицея.