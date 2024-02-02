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CAS готов опубликовать решение по допинговому делу Камилы Валиевой: но когда

CAS готов опубликовать решение по допинговому делу Камилы Валиевой: но когда

Спортивный арбитражный суд решил опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому скандалу российской фигуристки Камилы Валиевой, но только в том случае, если все стороны согласятся на ее обнародование.

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