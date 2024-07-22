Пассажиры мотовездехода пострадали при столкновении с легковым автомобилем

Авария произошла в субботу, 20 июля на трасе «А-121 Сортавала». 20 июля в 20:30 на 228 километре федеральной автодороги 33 – летний водитель, житель Санкт-Петербурга, управляя автомашиной BMW, при прохождении правого поворота, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигающимся навстречу мотовездеходом CAMAX AX600.