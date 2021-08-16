19FortyFive: спецназ ВМС США готовится к диверсиям в крупных городах России и КНР

МОЯ СТРАНАПолитика19FortyFive: спецназ ВМС США готовится к диверсиям в крупных городах России и КНР Американские СМИ считают, что подразделения спецназа ВМС США начали подготовку к боевым действиям против России и Китая.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАДИМИР ЛАПИНжалко будет котиков, особенно морских, у нас то собаки есть сухопутные, порвут котиков, даже шерсти не останется! Пиндосам нужно напомнить судьбу этих котиков во Вьетнаме, где они бесчинствовали против местного населения, убивая всех, от детей до стариков, суки позорные! Обратились к СССР вьетнамцы, прибыли наши подводные бойцы, через несколько дней бесследно пропали несколько отрядов этих котиков, остатки пиндосы вывели очень быстро и не вякали!!Комментировать
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