Страсти накаляются

Какие международные организации могут покинуть США Валентин Катасонов Радикальный разворот внешней политики Америки после прихода в Белый дом 47-го президента Дональда Трампа, по мнению некоторых наблюдателей, может иметь своим следствием выход США из ряда международных организаций и международных соглашений.
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