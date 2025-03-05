Страсти накаляются

Какие международные организации могут покинуть США Валентин Катасонов Радикальный разворот внешней политики Америки после прихода в Белый дом 47-го президента Дональда Трампа, по мнению некоторых наблюдателей, может иметь своим следствием выход США из ряда международных организаций и международных соглашений.