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Мосбиржа: юань выше 12,96, нефть дорожает, рубль слабеет

Мосбиржа: юань выше 12,96, нефть дорожает, рубль слабеет

МОСКВА (ИА Реалист). 8 сентября китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов, а рубль дешевеет, несмотря на рост нефти.

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