Ученые узнали, как восстановиться от стресса и хронической тревожности

Восстановить нарушенные стрессом молекулярные связи между мозгом и печенью и избежать повышенной тревожности помогает природное вещество ресвератрол, содержащееся в кожуре винограда и других плодов, выяснили российские биологи, 9 октября сообщает Нейроновости.
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