Ученые узнали, как восстановиться от стресса и хронической тревожности

Восстановить нарушенные стрессом молекулярные связи между мозгом и печенью и избежать повышенной тревожности помогает природное вещество ресвератрол, содержащееся в кожуре винограда и других плодов, выяснили российские биологи, 9 октября сообщает Нейроновости.