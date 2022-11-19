Дочь Ким Чен Ына впервые показалась на публике

СМИ Северной Кореи впервые опубликовали фотографии дочери лидера страны Ким Чен Ына. Как утверждает южнокорейское агентство Yonhap Ким Чен Ын вместе с дочерью накануне присутствовал на испытательных пусках межконтинентальной баллистической ракеты.
СМИ Северной Кореи впервые опубликовали фотографии дочери лидера страны Ким Чен Ына. Как утверждает южнокорейское агентство Yonhap Ким Чен Ын вместе с дочерью накануне присутствовал на испытательных пусках межконтинентальной баллистической ракеты.
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