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Дочь Ким Чен Ына впервые показалась на публике

Дочь Ким Чен Ына впервые показалась на публике

СМИ Северной Кореи впервые опубликовали фотографии дочери лидера страны Ким Чен Ына. Как утверждает южнокорейское агентство Yonhap Ким Чен Ын вместе с дочерью накануне присутствовал на испытательных пусках межконтинентальной баллистической ракеты.

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