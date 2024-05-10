Mercedes сравнит Мика Шумахера и Андреа Кими Антонелли на тестах

Mercedes сравнит Мика Шумахера и Андреа Кими Антонелли на тестахLAT Images / MercedesКоманда Mercedes организует частные тесты на трассе Сильверстоун, где сравнит двух своих пилотов, сообщает Auto Motor und Sport.
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