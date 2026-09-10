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Немецкие геймеры бросились покупать видеокарты на фоне роста цен. На Radeon RX 9070 XT пришлась треть продаж в августе

Немецкие геймеры бросились покупать видеокарты на фоне роста цен. На Radeon RX 9070 XT пришлась треть продаж в августе

Продажи в целом выросли почти на 30% Статистика Mindfactory указывает на то, что пользователи боятся ещё более существенного повышения цен на видеокарты и поэтому активно покупают их сейчас.

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