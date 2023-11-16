Президент Таджикистана Рахмон приедет в Россию и встретится с Путиным 21 ноября

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Россию 21 ноября и пробудет в стране двое суток. Соответствующее заявление руководителя пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттоха Шарифзода приводит ТАСС.
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