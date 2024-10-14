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Рогов: ВС РФ заняли новые позиции в селе Каменское в Запорожской области

Рогов: ВС РФ заняли новые позиции в селе Каменское в Запорожской области

Российские войска заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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