Cумма исков к Euroclear и Clearstream приблизилась к 700 миллиардам рублей

Общая сумма требований в российском арбитраже к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, в которых учитываются заблокированные активы российских инвесторов составляет 689,5 миллиарда рублей по курсам валют на 17 февраля.
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