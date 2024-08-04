Премьер Британии: участники беспорядков пожалеют о том, что натворили

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «организованным жестоким бандитизмом» массовые беспорядки в стране, которые вспыхнули в разных городах страны после нападения на детей во время уроков танцев в Саутпорте.
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