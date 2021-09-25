Главный санврач Казахстана подписал постановление по проекту Ashyq

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление «О внедрении проекта «Ashyq»» В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 8) статьи 9 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» он ПОСТАНОВИЛ: Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах: фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры; бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов; объекты общественного питания по типу столовых; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольные участники; караоке; выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; аэропорты; лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи; детские развлекательные центры (крытые); цирки; отели, гостиницы; центры обслуживания населения; железнодорожные вокзалы и автовокзалы; рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные); детские оздоровительные центры (для работников (персонала)); букмекерские конторы; центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг; организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей)); спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры; общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся); религиозные объекты; игровые клубы (казино); международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».