Что-то новое: чем удивляют московские рестораны в марте

«Сноб» рассказывает, где попробовать аранчини с лангустинами, кедровую кашу и клубнику BBQ.KiyomiПожарский переулок, 15Блюда KiyomiИнтерьер ресторана KiyomiНовый японский ресторан экосистемы Lucky Group открылся в конце прошлого года в гастрономически намоленном Пожарском переулке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии