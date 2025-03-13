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Что-то новое: чем удивляют московские рестораны в марте

Что-то новое: чем удивляют московские рестораны в марте

«Сноб» рассказывает, где попробовать аранчини с лангустинами, кедровую кашу и клубнику BBQ.KiyomiПожарский переулок, 15Блюда KiyomiИнтерьер ресторана KiyomiНовый японский ресторан экосистемы Lucky Group открылся в конце прошлого года в гастрономически намоленном Пожарском переулке.

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