STT: россияне в Хельсинки регулярно возлагают цветы к сожженному танку Т-72

В Хельсинки выставили на всеобщее обозрение подбитый российский танк Т-72. Председатель устроившей акцию организации Your Finnish Friends Каспер Канносто пожаловался агентству STT, что люди регулярно носят к нему цветы.
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