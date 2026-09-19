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Военное обозрение

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«Почему Соединенные Штаты проиграли Ирану»

«Почему Соединенные Штаты проиграли Ирану»

Мицугу Сайто, бывший посол Японии в Иране (октябрь 2018 г. – октябрь 2020 г.), десятилетиями изучал Ближний Восток, и в своей последней книге «Почему Соединенные Штаты проиграли Ирану» (издательство Bungeishunju Ltd.

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