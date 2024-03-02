МИД: Лавров и король Эсватини обсудили перспективы развития отношений двух стран

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III в рамках встречи, которая состоялась на полях третьего Анталийского дипломатического форума, провели обсуждение по поводу перспектив расширения связей двух государств в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.