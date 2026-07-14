Метод «Паутины» 13 июля 2026 года ФСБ заявила о срыве двух беспилотных атак на военные аэродромы — Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской.
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Метод «Паутины» 13 июля 2026 года ФСБ заявила о срыве двух беспилотных атак на военные аэродромы — Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской.
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