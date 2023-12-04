Валерий Осталеп: «Мы потеряли свой суверенитет, и его нужно восстанавливать». Ч. 1

Сможет ли правящая партия удержать власть? Когда «повзрослеет» молдавское общество? Кто станет следующим президентом Молдовы? Какие интересы преследует Запад в нашей стране? Насколько успешно у нас борются со шпионами и диверсантами? Об этом и многом другом говорил политолог, аналитик, директор Института дипломатии, политических исследований и вопросов безопасности, эксперт по безопасности, быв .