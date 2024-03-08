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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Анцелиович: «Валиева будет оставаться в пуле тестирования до самого выхода, если только не заявит о завершении карьеры»

Сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг фигуристку Валиеву, ранее получившую 4-летнюю дисквалификацию (срок отсчитывается с декабря 2021-го).

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