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Онкобольная звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед жизненно важной операцией на мозге

Онкобольная звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед жизненно важной операцией на мозге

Звезда сериала “Зачарованные” Шеннен Доэрти столкнулась с новыми испытаниями в своей жизни. Помимо тяжелого заболевания, рака молочной железы с метастазами в головной мозг, актриса узнала о предательстве своего мужа.

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