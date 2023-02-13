Uspei.com

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Это Сша и ес виноваты, когда в 2014 году майдан устроили, а Нуланд с послом сша печеньки раздавала...WP: Берлускони за...
  • катя Подвойская (-)
    Американский писатель Джейсон Смарт вышел в социальные сети, чтобы раскритиковать телеведущего Владимира Соловьева за...Американский писа...
  • Петр
    опять наверняка газ взорвался😂Площадь пожара в ...

Сенатор Джабаров предположил, что “великим событием” 23 февраля станет капитуляция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сдача Киева может стать “великим событием” для России, предположил первый заместитель главы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх